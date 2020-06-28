Оперативники ФСБ нашли винтовку у сторожа российского детского лагеря

Полицейские и оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России изъяли винтовку у сторожа закрытого детского лагеря, находящегося в Михайловском районе Волгоградской области. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает региональное издание V1.

По данным регионального управления МВД России, 39-летний сторож хранил у себя однозарядную винтовку с укороченным стволом ТОЗ-8М калибра 5,6 миллиметра, относящуюся к ручному длинноствольному нарезному огнестрельному оружию и пригодную для производства выстрелов.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ, по которой ему может грозить до четырех лет колонии. Со сторожа взята подписка о невыезде.

Малокалиберная спортивная винтовка ТОЗ-8М впервые была выпущена на Тульском оружейном заводе в 1932 году. Сторож детского лагеря хранил у себя модифицированную винтовку, производство которой велось с 1954 года. Ее в основном применяли в тирах ДОСААФ для обучения молодежи стрельбе. Эта винтовка с простым устройством считается очень надежной. ТОЗ-8М применяют также для охоты на мелкую дичь.

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