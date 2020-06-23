Россиянин получил 13 лет колонии за обстрел полицейского патруля

Ставропольский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, который обстрелял из охотничьего ружья полицейский патруль в парке. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Осужденный признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, угрозе убийством, умышленном повреждении имущества, совершенном из хулиганских побуждений и грубом нарушении общественного порядка с применением оружия. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В Ставрополе в ночь на 21 ноября 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил из охотничьего ружья ИЖ-12 по входной двери краевого управления МВД. Полицейские потребовали, чтобы он отдал им ружье и сдался, сообщает «Интерфакс». Но пьяный хулиган пробрался на территорию парка культуры и отдыха «Центральный», где стал угрожать убийством охраннику. Полицейские попытались его задержать, но он стал стрелять в них. Правоохранители открыли ответный огонь, ранили хулигана и задержали.

Мужчину госпитализировали. От его действий никто не пострадал.

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