Полицейские избили пытавшегося попасть к себе домой россиянина

В Краснодаре двоих сотрудников патрульно-постовой службы, избивших россиянина, обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник, 22 июня, «Ленте.ру» сообщила Анна Пушкина, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 11 марта 2019 года полицейские патрулировали территорию садового товарищества на Ростовском шоссе. В это время молодой человек перелезал через забор, пытаясь попасть к себе домой. Сотрудники полиции, не разобравшись в ситуации, избили его, а затем сковали наручниками.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, потерпевший забыл ключи от калитки и решил перелезть через ограду. Увидев это, полицейские, приняв его за вора, задержали его и избили дубинками.

Молодого человека освободили после вмешательства матери, которая ждала сына дома, а когда тот вовремя не вернулся, вышла на улицу и обнаружила его уже в наручниках. С закрытым переломом бедра пострадавшего доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю сообщили, что до вступления в законную силу решения суда оба сотрудника отстранены от работы.

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