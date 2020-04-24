У полицейского парализовало ноги после драки с пьяной женщиной

В английском городе Фишборн, графство Уэст-Сассекс, у полицейского Даррена Триггса парализовало ноги после того, как в декабре арестованная пьяная женщина избила его. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает The Mirror.

У мужчины были многочисленные синяки и ушибы на спине, а позже появился кровяной сгусток в сосудах позвоночника. 36-летнему полицейскому стало плохо только через некоторое время после драки, из-за чего врачи не связывают произошедшее с арестованной.

Триггса госпитализировали в больницу Сент-Ричардс после звонка беременной жены. Утром он рассказал ей, что перестал чувствовать нижнюю часть тела. После рентгена позвоночника выяснилось, что там появился тромб, поэтому онемели ноги. Врачи предположили, что полицейский не сможет вернуться к привычному образу жизни, пишет The Mirror.

Триггс и его жена верят, что он сможет восстановиться. В феврале полицейский стал отцом в третий раз. В их семье три девочки — пятилетняя Дейзи с синдромом Дауна, двухлетняя Амели и новорожденная Фиби. Триггс также обожает большой теннис и говорит, что сможет поиграть в него, несмотря на то, что он прикован к инвалидному креслу.

Сослуживцы Триггса помогли его семье собрать более 50 тысяч фунтов стерлингов, чтобы перестроить дом полицейского под новые условия с коляской. Однако из-за пандемии коронавируса строительные работы приостановлены.

В Великобритании по состоянию на 24 апреля зарегистрировано 143 тысячи случая заражения коронавирусом, 19,5 тысячи пациентов умерли от осложнений. Во всем мире заразились свыше 2,7 миллиона человек.

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