Судимый россиянин угрожал убить полицейского из арбалета и попал на видео

Baza

В Кировской области компания молодых людей избила полицейского и угрожала лишить его жизни из-за того, что он работает в правоохранительных органах. Видео с места происшествия разместил Telegram-канал Baza.

Как сообщает издание, на вечеринку, где в том числе был полицейский, пришло несколько молодых человек с судимостью. Они сразу повздорили со стражем порядка, а затем мужчины из компании стали бить последнего. Драку пыталась прекратить одна из девушек, которая также находилась в тот момент в квартире.

Затем один из молодых людей достал арбалет и потребовал от полицейского 10 тысяч рублей в обмен на жизнь. На кадрах записи видно, как плачет защищающая его девушка и говорит нападающему, чтобы тот выстрелил в нее. В результате пострадавшему удалось убежать.

Против инициаторов стычки возбудили уголовное дело за угрозу убийством сотруднику МВД. По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, участников драки уже привлекли к административной ответственности за нанесение побоев, а самому полицейскому предъявили дисциплинарное взыскание за неподобающее поведение во внеслужебное время.

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