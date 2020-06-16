Полицейские пострадали в ходе беспорядков с азербайджанцами на границе России

Четверо полицейских пострадали в Дагестане в результате инцидента гражданами Азербайджана, ждущими отправку на родину. Об этом сообщает ТАСС.

Пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы. Также поврежден служебный автотранспорт полицейских.

Исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев рассказал агентству, что иностранцы не смогли выехать из России в связи с закрытием границы из-за пандемии, и требуют пропустить их на родину. По его словам, сейчас конфликт урегулирован, нарушителей доставили в отдел полиции, ситуация находится под контролем властей.

Ранее сообщалось, что азербайджанцы устроили беспорядки из-за списков на отъезд домой. Приехавшие раньше всех не попали в число первых уезжающих на родину, из-за чего между жителями лагеря началась драка. Правоохранителям пришлось сделать предупредительные выстрелы из табельного оружия.

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