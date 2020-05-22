Силовики пошли на штурм дома с боевиками в Дагестане

В Хасавюртовском районе Дагестана силовики пошли на штурм частного дома с укрывшимися внутри боевиками. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает агентство «Интерфакс».

По данным агентства, операция проходит в районе селений Муцалаул и Гоксув. Подозреваемыми являются четверо молодых местных жителей, ранее ушедших из своих домов в неизвестном направлении. Они вооружены.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России подтвердил, что в ходе контртеррористической операции была обнаружена группа боевиков. Проводится спецоперация.

Как сообщает Telegram-канал LifeShot со ссылкой на источник в правоохранительных органах, участники ОПГ планировали нападения на полицейских и госучреждения. Их хотели задержать еще неделю назад, но бандитам удалось скрыться. Предварительно, они выкопали блиндаж у одного из соседних поселков и сейчас находятся там. Силовики уже оцепили все выходы из укрытия.

Ранее, 22 мая, сообщалось, что в Дагестане сотрудники правоохранительных органов преследуют группу боевиков, скрывшуюся в лесу. Остатки так называемой эндирейской бандгруппы были обнаружены в ночь на 22 мая у села Гоксув в Хасавюртовском районе, после чего силовики начали погоню за боевиками.

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