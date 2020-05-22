Спецназ ликвидировал в Дагестане готовивших теракты боевиков

В Дагестане ликвидированы шесть бандитов, готовивших теракты. Об этом в пятницу, 22 мая, со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает РИА Новости.

По данным в НАК, в рамках режима контртеррористической операции (КТО) в Хасавюртовском районе республики сотрудники правоохранительных органов получили информацию о шести вооруженных бандитах, планирующих теракты. Группа находилась в лесном массиве, к северу от поселка Гоксув.

При попытке задержания боевики использовали против силовиков автоматическое оружие и гранаты, после чего были ликвидированы ответным огнем. При этом один из бойцов спецназа получил ранение. Среди гражданских пострадавших нет.

Ранее, 22 мая, сообщалось, что в Дагестане сотрудники правоохранительных органов преследуют группу боевиков, скрывшуюся в лесу. Остатки так называемой эндирейской бандгруппы были обнаружены в ночь на 22 мая у села Гоксув в Хасавюртовском районе, после чего силовики начали погоню за боевиками.

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