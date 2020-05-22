В Дагестане началась погоня за скрывшейся в лесу группой боевиков

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов преследуют группу боевиков, скрывшуюся в лесу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

По его словам, остатки так называемой эндирейской бандгруппы были обнаружены в ночь на 22 мая у села Гоксув в Хасавюртовском районе, после чего силовики начали погоню за боевиками. Правоохранители прочесывают лесной массив. Боестолкновения пока не было.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации.

В Хасавюртовском районе ранее был введен режим контртеррористической операции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru