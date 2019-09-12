Путин пообщался с дагестанскими ополченцами

Президент России Владимир Путин побывал на встрече с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года. Он отметил, что село Ботлих в целом выглядит неплохо и развивается. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 12 сентября.

По словам главы государства, в селе необходимо развивать социальную сферу. «У нас в планах еще две школы и детский сад, спортивные сооружения, причем и крытые, и открытые, закрытый спортивный объект и футбольное поле», — уточнил он.

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Российский лидер также заверил, что будет продолжена работа по улучшению здравоохранения в Дагестане. При этом Путин признался, что его «очень иногда раздражает», что прогресс идет медленно. Говоря о событиях 1999 года, президент отметил подвиг павших в борьбе с боевиками дагестанцев. По его словам, тогда было важно показать боевикам, что народ их не поддерживает.

Ранее в четверг в ходе визита глава государства выпил рюмку водки с ополченцами, которую обещал выпить после победы над террористами 20 лет назад.

Боевики под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Руководство республики разрешило ополченцам иметь оружие, чтобы они могли сдерживать боевиков до прихода федеральных сил.

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