Путин прилетел в Дагестан в годовщину вторжения Басаева и Хаттаба

Президент России Владимир Путин прилетел в Дагестан на 20-ю годовщину отражения нападения боевиков на республику. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 12 сентября.

Глава государства посетит село Ботлих, где встретится с местными ополченцами. Ожидается, что Путин возложит цветы к Мемориалу памяти выходцам из Ботлихского района.

Материалы по теме «Продали корову — купили автомат» Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада

2 августа Путин подписал закон, дающий статус участника боевых действий ополченцам, которые помогали защищать Дагестан от террористов в августе-сентябре 1999 года.

С соответствующей просьбой в ходе прямой линии 20 июня к российскому лидеру обратились жители Ботлиха. Путин также признался, что на всю жизнь запомнил те события. Он выразил благодарность дагестанцам, которые защитили территориальную целостность России.

Боевики под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Руководство республики разрешило ополченцам иметь оружие, чтобы они могли сдерживать боевиков до прихода федеральных сил.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!