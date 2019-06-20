Путин распорядился приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий

Президент России Владимир Путин дал указ приравнять ополченцев к ветеранам военных действий. Таким образом в ходе прямой линии он ответил на просьбу ополченцев из дагестанского Ботлиха, которые в 1999 году помогали защищать село от террористов. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

Президент России также заявил, что запомнил события в Ботлихе на всю жизнь и благодарен дагестанцам, которые помогли сохранить территориальную целостность России в 1999 году.

По словам российского лидера, он полностью поддерживает просьбу дагестанцев и считает, что принять такое решение несложно. Соответствующее поручение Путин дал правительству.

В 2018 году сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Дагестане, депутат Госдумы Умахан Умаханов внес предложение приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий в нижнюю палату парламента России. Вопрос пообещали решить в ближайшее время.

Боевики под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Тогда глава Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов поручил создать в республике отряды самообороны. Руководство Дагестана разрешило ополченцам иметь оружие. В состав так называемых интербригад вошло более четырех тысяч человек — они сдерживали нападение боевиков до прихода федеральных сил.

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