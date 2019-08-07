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Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

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Рамзан Кадыров

Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Об этом в интервью агентству «Чечня сегодня» заявил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, среди отрядов, напавших на территорию республики, были «Исламская армия Кавказа» во главе с Багаутдином Кебедовым, «Дагестанская повстанческая армия имама» с Магомедом Тагаевым, а также отряд из арабов, узбеков, таджиков и жителей некоторых регионов России, который подчинялся арабскому террористу Хаттабу.

Кадыров отметил, что первым, кто выступил с осуждением нападения на село Ботлих, был тогдашний муфтий непризнанной Ичкерии Ахмат Кадыров, позже ставший первым президентом Чечни. «Мой отец, (…) будучи муфтием, а не политиком или военным человеком, рискуя собственной жизнью, четко, ясно и решительно осудил авантюру (...) главарей вторжения», — отметил Рамзан Кадыров.

Большое значение в борьбе с боевиками имело то, что на защиту своих территорий встали простые дагестанцы, и они, по мнению Кадырова, заслуживают уважения. «Историческое значение имело то, что Владимир Путин лично посетил район событий, хотя это было опасно для жизни, и дал понять, что время, когда ваххабизм и терроризм создавали свои анклавы, прошло», — сказал глава Чечни.

После приезда в Дагестан Путина, занимавшего в то время пост премьер-министра России, местные жители почувствовали решительную поддержку федерального центра в борьбе против ваххабитов, добавил он.

Боевики под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Руководство республики разрешило ополченцам иметь оружие, чтобы они могли сдерживать боевиков до прихода федеральных сил.

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