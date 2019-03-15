Чеченский депутат расписался в ненависти к российским военным

Депутат парламента Чечни Магомед Ханбиев в прямой трансляции в своем Instagram-аккаунте заявил, что в бытность министром обороны непризнанной Ичкерии никогда не контактировал с российскими военными и до сих пор не любит их. Запись трансляции доступна на YouTube.

«Я — сын Ичкерии!» — объявил политик. Также он раскритиковал сторонников Ичкерии, подчеркнув, что те не имеют морального права обращаться к нему.

Ханбиев, ныне депутат чеченского парламента от фракции «Единой России», в 1990-е командовал Национальной гвардией Ичкерии и занимал пост министра обороны непризнанной республики. Он поддерживал идею создания независимой светской Чечни и выступал против распространения в Ичкерии религиозного экстремизма, вступая в открытые конфликты с Шамилем Басаевым и лидерами ваххабитов. В марте 2004-го сложил оружие и сдался властям.

На сайте республиканского парламента информации о событиях этого периода биографии Ханбиева нет: там сказано, что в 1980-е он был тренером по борьбе и служил в группе советских войск в Германии, а с 1994 по 2005 год «работал на различных должностях».

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