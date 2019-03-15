В переводе речи чеченского депутата о русских от Навального нашлись ошибки

В переводе речи депутата парламента Чечни Магомеда Ханбиева, который опубликовал в Twitter оппозиционер Алексей Навальный, есть ошибка: политик, говоря, как утверждается в этом варианте перевода, о нелюбви к русским, на самом деле имел в виду российских военных — в частности, тех, против кого он воевал в бытность министром обороны непризнанной Ичкерии.

В переводе, обнародованном Навальным, упоминается то, что Ханбиев во время войны в Чечне не разговаривал с российскими офицерами и «русским не сдавался», но в целом материал подается в таком ключе, будто бы политик заявил, что не любит всех русских.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в беседе с Ura.ru признался, что не верит, что Ханбиев «мог сказать что-то против русских». Чиновник допустил, что сторонники Навального могли дать вольный перевод и неверно интерпретировать слова политика.

В прямой трансляции в своем Instagram-аккаунте депутат, отвечая на критику сторонников Ичкерии, сказал, что те не имеют морального права обращаться к нему и объявил себя «сыном Ичкерии». Его высказывание о нелюбви было адресовано непосредственно к военным.

Ханбиев, ныне депутат чеченского парламента от фракции «Единая Россия», в 1990-е командовал Национальной гвардией Ичкерии и занимал пост министра обороны непризнанной республики. Он поддерживал идею создания независимой светской Чечни и выступал против распространения в Ичкерии религиозного экстремизма, вступая в открытые конфликты с Шамилем Басаевым и лидерами ваххабитов. В марте 2004-го сложил оружие и сдался властям. На сайте республиканского парламента информации о событиях этого периода биографии Ханбиева нет.

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