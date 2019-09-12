Путин выполнил обещание и выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане

Президент России Владимир Путин спустя 20 лет выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане. Об этом в четверг, 12 сентября, в своем Telegram-канале написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Путин пьет в Ботлихе ту самую стопку водки, которую 20 лет назад обещал ополченцам выпить после победы над террористами», — пишет журналист.

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В четверг утром глава государства прилетел в Дагестан на 20-ю годовщину отражения нападения боевиков на республику. В начале визита Путин возложил цветы к Мемориалу выходцам из Ботлихского района, а после в течение 20 минут общался с жителями села и ополченцами.

В ходе последней прямой линии 20 июня президент поблагодарил дагестанцев, которые защищали территориальную целостность России в 1999 году до прихода федеральных сил.

Боевики под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.

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