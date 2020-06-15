Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки

Граждане Азербайджана, ждущие отправки из России, устроили беспорядки в пункте временного размещения в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что причиной конфликта стали списки на отъезд домой. Приехавшие раньше всех не попали в число первых уезжающих на родину, из-за чего между жителями лагеря началась драка. В ходе беспорядков пострадали постройки и имущество временного пункта.

На данный момент на место происшествия прибыли полицейские и ОМОН. Правоохранителям пришлось сделать предупредительные выстрелы из табельного оружия. По данным Telegram-канала Baza, в ходе беспорядков пострадали трое сотрудников полиции.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана был построен два месяца назад из-за ситуации с коронавирусом. В нем разместились те, кто не смог покинуть Россию до закрытия границ. В настоящее время там проживают около 800 человек.

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