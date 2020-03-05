Греция изменила отношение к беженцам и решила их выслать

Власти Греции решили выслать мигрантов, прибывших к границе с Турцией после 1 марта. Об этом рассказал официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас, передает портал Naftemporiki.

Он подчеркнул, что к беженцам, прибывшим в марте, будет другое отношение, нежели к прибывшим ранее. В частности, они не смогут подавать прошение о предоставлении убежища. Такое решение принято на основе постановления Правительственного совета по иностранным делам и обороне.

Греция также может создать закрытые центры для содержания нелегальных мигрантов и беженцев, отметил Пецас. Он добавил, что нынешние открытые лагеря для их содержания перенасыщены. Сейчас там находится более 42 тысяч человек.

Такое решение стало ответом на то, что Турция отправила около 1000 бойцов спецназа, чтобы защитить беженцев на границе с Грецией. Анкара хочет помешать Афинам вытеснять нелегальных мигрантов обратно на турецкую территорию.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев и уже не закроет свои двери. После этого турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Анкара пропустила в страны Европы через свои границы более 100 тысяч беженцев, которые прибыли в провинцию Эдирне, граничащую с Грецией на северо-западе страны.

На границе нелегальные мигранты ночуют на открытом воздухе. Сообщалось о многократных стычках с полицией и попытках мигрантов прорваться через границу, в том числе с помощью использования коктейлей Молотова.

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