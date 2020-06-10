Жители дагестанского села заступились за задержанных нарушителей самоизоляции

Жители дагестанского села Манас собрались на сход после задержания нескольких человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом пишет «Кавказский узел».

Около тысячи человек вышли на федеральную трассу «Кавказ». Поводом для возмущения стали действия сотрудников полиции, которые применили силу против пожилых людей. Протестующие потребовали уволить этих полицейских. «У нас в голове не укладывается, как можно так поступать со взрослым человеком, дедушкой. Это не в наших традициях. Чтобы там между ними ни произошло, так поступать было нельзя», — заявил один из участников схода.

Через несколько часов глава села Манас Абдулвагаб Вагабов заявил, что ситуация нормализовалась. По его словам, полицейские извинились за грубое поведение, задержанным выписали штрафы и отпустили.

Первые официальные сообщения о тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане появились 17 мая, когда глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов в прямом эфире в Instagram заявил о смерти более 40 врачей в республике. Он также рассказал о тысячах случаев внебольничной пневмонии.

На следующий день глава государства провел совещание с руководством республики, в ходе которой муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев уточнил, что в регионе умерли около 50 врачей и назвал ситуацию с коронавирусом крайне сложной.

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