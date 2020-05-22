Махачкалу закроют из-за коронавируса

Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Карантин в Махачкале будет действовать с 23 по 26 мая. Он предполагает ограничение въезда и выезда из города (в том числе пешим ходом) и движения транспорта (кроме машин скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварий, а также мусоровозов). Также будет приостановлена работа продовольственных рынков и ярмарок.

«На период введения карантина будут усилены мероприятия по дезинфекции на социальных объектах, предприятиях торговли, аптеках, банках, почтовых отделениях и других объектах, посещаемых населением», — добавили в администрации. Кроме того, местных жителей обяжут носить средства индивидуальной защиты: маски и перчатки — контроль за этим усилят.

«Прошу вас воздержаться от поездок в ближайшие дни! Воистину мы переживаем сложное время. Наши дома закрыты для родных. Мы вынуждены закрыть наши города», — сказал мэр Махачкалы Салман Дадаев.

Первые официальные сообщения о тяжелой ситуации с коронавирусом в Махачкале и Дагестане в целом появились 17 мая, когда глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов в прямом эфире в Instagram заявил о смерти более 40 врачей в республике. Он также рассказал о тысячах случаев внебольничной пневмонии.

На следующий день президент России Владимир Путин провел совещание с руководством республики, в ходе которой муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев уточнил, что в регионе умерли около 50 врачей и назвал ситуацию с коронавирусом крайне сложной.

Путин пообещал, что регион получит всю нужную помощь, и поручил оперативно решить вопрос с нехваткой оборудования, врачей и тест-систем. В республику были отправлены сотрудники МЧС для дезинфицирования улиц. Минобороны объявило о строительстве в республике многофункционального медицинского центра на 200 коек для помощи зараженным коронавирусом.

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