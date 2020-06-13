В Рязани подозреваемый в хищениях россиянин протаранил машину Росгвардии. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел при задержании мужчины.

В Росгвардии рассказали, что задержание проводилось на Солотчинском шоссе. «Один из злоумышленников попытался скрыться на автомобиле, протаранив блокировавший его служебный транспорт Росгвардии», — говорится в сообщении.

Подозреваемого удалось задержать, никто из сотрудников Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии не пострадал.

Ранее сообщалось, что в городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца. Военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону начал расследование уголовного дела о сексуальном насилии в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии России.

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