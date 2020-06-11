Росгвардейца уволили после скандала с видео об угрозах подбросить «наркоту»

Сотрудника Росгвардии, угрожающего подкинуть «наркоту» мужчине, уволили со службы. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 11 июня, сообщили в главном управлении Росгвардии по Москве.

После публикации видео, где сотрудник Росгвардии, приехавший на вызов из-за громкой музыки, угрожал мужчине подбросить наркотики, была проведена служебная проверка. «Установлены личности сотрудников и детально изучены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки сотрудник вневедомственной охраны уволен», — заявили в главке.

Ранее сообщалось, что угрожающих подкинуть «наркоту» росгвардейцев записали на видео. Силовиков вызвали соседи мужчины из-за громкой музыки. Сотрудники правоохранительных органов, заходя в комнату, не знали об установленной там скрытой камере и стали запугивать хозяина. На кадрах видно, как они заходят в комнату к мужчине и спрашивают его: «Хочешь в тюрьму?» Тот интересуется: «За что?» — и получает в ответ: «Сейчас тебе наркоту подкинут, и поедешь в тюрьму, понял?

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