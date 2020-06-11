Угрожающих подкинуть «наркоту» росгвардейцев записали на видео

Сотрудников Росгвардии, угрожающих мужчине подкинуть «наркоту» записала скрытая камера. Видео опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как два сотрудника Росгвардии заходят в комнату к мужчине и спрашивают его: «Хочешь в тюрьму?». Тот интересуется: «За что?» и получает в ответ: «Сейчас тебе наркоту подкинут, и поедешь в тюрьму, понял?».

Росгвардейцев вызвали соседи мужчины после конфликта. Сотрудники правоохранительных органов, заходя в комнату, не знали об установленной там скрытой камере и стали запугивать хозяина. Автор видео сообщил, что после публикации к нему приходили люди в гражданском и настоятельно рекомендовали удалить ролик из интернета.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что виновный сотрудник наказан, передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале. После появления ролика в интернете была проведена служебная проверка, которая установила личности росгвардейцев из видео, отметили в ведомстве. Они оказались сотрудниками вневедомственной охраны, после детального изучения обстоятельств инцидента с их участием, принято решение о привлечении одного из них к строгой дисциплинарной ответственности в связи с неподобающим поведением.

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