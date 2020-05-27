Росгвардеец попался на сутенерстве и получил штраф

В Чите прапорщику Росгвардии и его соучастнице, которые в течение нескольких месяцев занимались сутенерством, назначили судебные штрафы. Об этом в среду, 27 мая, сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу военного следственного отдела СК по Читинскому гарнизону.

По версии следствия, с марта по августа 2019 года сотрудник Росгвардии и его соучастница организовывали в Чите и Читинском районе предоставление услуг сексуального характера за деньги. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Оба фигуранта признали вину.

По ходатайству стороны защиты Читинский гарнизонный военный суд освободил военного и его соучастницу от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 150 и 100 тысяч рублей.

Ранее, 21 мая, сообщалось, что на организации проституции попался издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев. Полиция выяснила, что Зяблицев с приятелем в 2019 году создали интим-бизнес в интернете. Диспетчеры-женщины принимали заказы, общались с клиентами, размещали рекламу секс-услуг, которые предоставляли проститутки в съемных квартирах. Организаторы бизнеса заработали более 47 миллионов рублей.

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