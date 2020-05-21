Издатель журнала «Флирт» снова попался на организации проституции

В Москве и Подмосковье полиция провела операцию по поимке подозреваемых в организации проституции — в частности, попался бывший издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев, уже отсидевший срок за это преступление. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, бойцами спецотряда быстрого реагирования (СОБР) задержаны восемь человек: двое мужчин и шесть женщин. Полиция выяснила, что Зяблицев с приятелем в 2019 году создали интим-бизнес в интернете. Диспетчеры-женщины принимали заказы, общались с клиентами, размещали рекламу секс-услуг, которые предоставляли проститутки в съемных квартирах. Организаторы бизнеса заработали более 47 миллионов рублей.

В феврале полицейские отследили диспетчеров. Зяблицева и его подельника пока отпустили под подписку о невыезде.

Летом 2017 года Симоновский суд Москвы приговорил издателя журнала «Флирт» к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а его жену Станиславу Казакову, которая была главным редактором издания, — к двум годам условно. Супругам также на пять лет запрещено работать в сфере СМИ.

Материалы по теме Наказание за «Флирт» Суд вынес приговор издателям скандального журнала за организацию проституции

Их признали виновными в организации занятий проституцией с использованием служебного положения. Они рекламировали интим-услуги в журнале «Флирт» и на его сайте, организовали оказание интимных услуг за деньги. Полицейские изъяли учетные записи клиентской базы девушек легкого поведения и притонов, а также два миллиона рублей и десять тысяч долларов. Также были выявлены несколько адресов жилых помещений, оформленных в аренду на Зяблицева.

7 июля 2015 года сотрудники МУРа при поддержке спецназа задержали 37 сотрудников издания «Флирт».

Журнал «Флирт» был зарегистрирован как рекламное издание. После возбуждения уголовного дела издание выходило под разными названиями: «Флирт в большом городе», «New! Флирт и знакомства», тираж которых варьировался от 120 до 550 тысяч экземпляров. По данным столичной прокуратуры и Росфинмониторинга, супруги заработали на «Флирте» 68 миллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru