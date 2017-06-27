В Москве осудили издававших журнал «Флирт» супругов за организацию проституции

Симоновский суд Москвы вынес приговор издателю журнала «Флирт» Дмитрию Зяблицеву и его жене Станиславе Казаковой (главному редактору издания). Об этом во вторник, 27 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Зяблицеву назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, а Казаковой — в виде двух лет лишения свободы условно. Супругам также на пять лет запрещено работать в сфере СМИ.

Ранее 27 июня стало известно, что их признали виновными в организации занятий проституцией с использованием служебного положения. В ходе прения сторон гособвинитель просил приговорить Зяблицева к четырем годам лишения свободы, а его супругу — к трем годам.

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7 июля 2015 года сотрудники МУРа при поддержке спецназа задержали 37 сотрудников издания «Флирт», включая владельца журнала и его супругу, по делу об организации занятия проституцией.

По данным правоохранительных органов, участники группы, рекламируя интим-услуги в журнале «Флирт» и на его сайте, организовали оказание интимных услуг за деньги. В рамках расследования уголовного дела полиция провела обыски в типографии в городе Всеволожск Ленинградской области, где печаталось издание, а также в Москве в так называемых диспетчерских, где изъяли учетные записи клиентской базы девушек легкого поведения и притонов, а также два миллиона рублей и десять тысяч долларов.

По данным дознания, в ходе расследования было установлено, что в Москве организовано занятие проституцией, а о месте предоставления интимных услуг клиенты узнавали через объявления в журнале «Флирт». Также были выявлены несколько адресов жилых помещений, оформленных в аренду на Зяблицева.

Журнал «Флирт» был зарегистрирован как рекламное издание. После возбуждения уголовного дела издание выходило под разными названиями: «Флирт в большом городе», «New! Флирт и знакомства», тираж которых варьировался от 120 до 550 тысяч экземпляров. По данным столичной прокуратуры и Росфинмониторинга, супруги заработали на «Флирте» 68 миллионов рублей.