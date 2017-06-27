Наказание за «Флирт»

Суд поставил точку в уголовном деле владельца скандального издания с пикантным содержанием, которое многие обнаруживали на протяжении последних лет в своем почтовом ящике или на лобовом стекле автомобиля. Спустя два года после задержания Дмитрию Зяблицеву и его супруге Станиславе Казаковой вынесен приговор. Историю громкого процесса вспоминала «Лента.ру».

Редакционный переполох

Ранним утром 7 июля 2015 года водитель привез Дмитрия Зяблицева и его супругу Станиславу Казакову к дому на 2-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Пара выходила из автомобиля, когда к ним подошли оперативники и надели наручники. Позже Зяблицеву — владельцу скандального издания «Флирт» — и его супруге, главному редактору журнала, предъявили обвинение в организации проституции.

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В тот же день стражи порядка задержали 35 диспетчеров колл-центра, которые сообщали звонившим клиентам телефоны и адреса жриц любви, во всей красе представленных на страницах журнала «Флирт». В ходе обыска в пятикомнатной квартире, где проживали супруги и располагался офис издания, сыщики изъяли два миллиона рублей и десять тысяч долларов. Также нашли базу данных с именами — как позже выяснится, постоянных клиентов, которые пользовались услугами девушек по вызову со страниц пикантного издания.

Журнал с дурной репутацией

С 2012 года журнал «Флирт» можно было увидеть едва ли не на каждой московской улице: его клали под «дворники» машин и в почтовые ящики, а смуглые гости столицы из стран Африки раздавали игривое издание прохожим. Москвичей буквально завалили этим секс-спамом с знойными красавицами, призывавшими срочно им позвонить. Заявленный тираж журнала «Флирт» приближался к полумиллиону экземпляров. По словам одного из офицеров МВД, каждый выпуск издания с рекламой сексуальных услуг приносил владельцам около пяти миллионов рублей. А выходило как минимум шесть номеров в месяц. Тираж печатался в типографии во Всеволожске Ленинградской области.

Агрессивный маркетинг «Флирта» привлек внимание Роскомнадзора. Журнал прикрыли. Но тут же начали плодиться клоны «Флирта» со слегка измененными названиями: «Флиртим», «Флирт мини», «Флирт и знакомства», «Флирт, романтика и любовь». К проверке подключились правоохранительные органы. Летом 2013-го МВД провело анализ журналов «New! Флирт и знакомства» и «Флирт в большом городе» — однако не нашло оснований для возбуждения уголовного дела против учредителей и сотрудников изданий.

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Но спустя два года правоохранители нашли способ изобличить издателей «Флирта». Оперативники позвали двух знакомых молодых людей и дали им по пять тысяч рублей на контрольную закупку. Те под видом клиентом позвонили по телефонам, указанным в журнале. Попали в колл-центр. Диспетчер назвал им адреса, где их примут девушки легкого поведения. После того как молодым людям оказали услуги, в притоны нагрянули силовики. По версии следствия, 30 процентов от заработка борделей получал Зяблицев, однако в обвинительном заключении никаких конкретных сумм доходов издателя и его жены не указывается, отметил информированный источник «Ленты.ру».

Скитание по судам

В июне 2016 года в Бабушкинском суде Москвы начался процесс над Зяблицевым и Казаковой. Владельца журнала на период следствия арестовали и привозили на слушания из следственного изолятора в автозаке. Казаковой же была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, на судебные заседания она приходила сама. Супруги отказывались общаться с прессой. Кстати, Зяблицев уже сталкивался с российским правосудием: в 2006-м он получил срок за аналогичное преступление — два года условно.

Дмитрий Зяблицев с адвокатом Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

На одном из первых заседаний в Бабушкинском суде прокурор изложила обвинительное заключение. И Зяблицеву, и Казаковой вменялась организация проституции, причем первому, как издателю журнала, с использованием служебного положения. Как следует из данных обвинения, в апреле-мае 2015 года в ходе оперативных экспериментов было подтверждено, что журнал «Флирт» рекламирует секс-услуги и содействует клиентам в их получении. Гособвинитель указала на «психологические и лингвистические» особенности объявлений в этом издании, пишет газета «Коммерсантъ». Прокурор расшифровала для суда в качестве примера термин «индивидуалка», которое «на блатном жаргоне означает "проститутка, работающая без сутенера"».

Гособвинитель также отметила, что владельцы московских борделей платили подсудимым за публикацию номеров их телефонов. Но адвокаты возразили.

«Мало того что оперативники погуляли за государственный счет, так еще и придумали чего не было. Отвечаю, что мои клиенты получали деньги лишь от рекламодателей. В деле нет никаких доказательств, что деньги журналу поступали и от организаторов борделей»,— процитировала газета защитника Казаковой Юрия Ельмашева.

Станислава Казакова Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Судебный процесс завершился через полтора месяца. Судья вдруг обнаружила в материалах процессуальные нарушения и вернула дело прокурору для их устранения. Тот передал его следователю, который в итоге вменил Казаковой как главному редактору «Флирта» организацию проституции с использованием служебного положения — то же обвинение, что и у ее супруга. То есть Казаковой «утяжелили» статью. Материалы дела вновь отправили в суд, но на этот раз в Тверской — по месту пребывания офиса журнала «Флирт». Однако в Тверском суде слуги Фемиды решили по-своему — переадресовали дело в Симоновский суд столицы.

На процессе Зяблицев частично признал свою вину, в отличие от супруги, которая продолжает настаивать на своей невиновности. Из свидетелей удалось допросить лишь тех двух участников «оперативного эксперимента». Они подтвердили свой поход в притоны, где им оказали секс-услуги. Три десятка диспетчеров колл-центра «Флирта» разъехались по своим городам, не пожелав «светиться» в этом деле, рассказал «Ленте.ру» информированный источник. В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Казакову к трем годам лишения свободы, а ее супруга — к четырем.

Во вторник, 27 июня, супругам был вынесен приговор. Издателю «Флирта» Дмитрию Зяблицеву было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, а его супруге и главному редактору скандального журнала — в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, супругам на протяжении пяти лет запрещено заниматься деятельностью, связанной со СМИ.

