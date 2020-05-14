Насильниками девушки в лесу под Москвой оказались менеджеры и бывший росгвардеец

Подозреваемыми в изнасиловании 16-летней девушки в городе Ногинск (Московская область) оказались менеджеры и бывший сотрудник Росгвардии. Об этом в четверг, 14 мая, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, один из подозреваемых раньше служил в Росгвардии, а двое других работают в Ногинске менеджерами. Трое молодых людей — давние друзья. Сама пострадавшая — студентка первого курса одного из местных колледжей.

Ранее сообщалось, что следователи задержали троих подозреваемых в изнасиловании 16-летней студентки. По данным следствия, 12 мая около одного из домов в Ногинске трое налетчиков насильно посадили девушку в машину и увезли в лесной массив. Там потерпевшую изнасиловали.

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