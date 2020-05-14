Сексуального маньяка посадили пожизненно за убийства россиянок в течение 20 лет

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению сексуального маньяка Давида Сарабашяна. Его посадили за убийства и изнасилования россиянок, совершенные в течение 20 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, в октябре 2018 года Давид Сарабашян напал на 25-летнюю девушку, он накинул ей на шею свернутую куртку, когда жертва потеряла сознание, изнасиловал ее и задушил. После похитил ценности и скрылся. Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Галина Гагалаева, в ходе расследования уголовного дела следователям удалось получить неопровержимые доказательства причастности Сарабашяна к ряду аналогичных преступлений, совершенных им в прошлые годы.

Свое первое преступления Сарабашян совершил в 2000 году, являясь военнослужащим. Он сбежал из воинской части, после чего изнасиловал и убил двух женщин 27 и 32 лет. В ноябре 2001 года он аналогичным способом изнасиловал и убил 16-летнюю девушку, а в июле 2003 года 41-летнюю женщину. В марте 2015 года маньяк совершил еще одно нападение, но довести его до конца не сумел. 29-летняя жертва насильника оказала активное сопротивление и смогла спастись.

7 февраля 2020 года сообщалось, что в ходе следствия Сарабашяна направили на экспертизу, которая выявила у него расстройство сексуального предпочтения в виде садизма.

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