Самого молодого участника банды Цапков арестовали за изнасилование

В станице Кущевская Краснодарского края арестовали самого молодого участника банды Цапков по подозрению в изнасиловании местной жительницы. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, под следствием оказался 25-летний Игорь Майданюк, который досрочно освободился из мест лишения свободы в 2019 году. Теперь его подозревают в изнасиловании 53-летней женщины, в доме которой его и задержали.

Улицы Кущевской патрулируют полицейские, обеспечивающие соблюдение режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Они услышали женские крики в одном из домов, прибежали на помощь и обнаружили в одной из комнат насильника с жертвой. Его взяли с поличным, он свой преступный умысел не довел до конца.

Когда Майданюку было 16 лет, произошло убийство 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова. Подросток входил в банду Цапков, где был рядовым участником, его задержали. В ходе следствия было установлено, что он в убийстве не участвовал. Тем не менее за хранение наркотиков, угон машины и избиение станичников Майданюку дали 4,5 года заключения в воспитательной колонии. Освободившись, он вновь был дважды осужден за различные преступления.

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