В Красноярске провели спецоперацию по задержанию троих напавших на инкассаторов

В Красноярске задержали подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, полицейская спецоперация с участием бойцов Росгвардии проводилась одновременно в разных районах города. По подозрению в совершении преступления задержаны трое ранее не судимых мужчин 1961, 1971 и 1980 годов рождения. Им вменяется разбой. Возбуждено уголовное дело. Следствие намерено обратиться в суд за санкцией на арест подозреваемых.

В ходе нападения 30 мая преступники ранили инкассаторов — они получили тяжелые ранения рук. Врачи пообещали им восстановить их.

Нападавшие похитили два миллиона 320 тысяч рублей. За их поимку было обещано вознаграждение в один миллион рублей. Преступление попало на видео.

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