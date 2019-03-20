Задержание последнего члена банды охотников на инкассаторов попало на видео

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Полицейские задержали 36-летнего участника организованной группы, на счету которой тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные в Москве и Подмосковье. Запись задержания в среду, 20 марта, «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации МВД России, в 2009 году банда совершила нападение на инкассаторов рядом с одним из торгово-ярмарочных комплексов столицы; было похищено 67 миллионов рублей. В состав преступной группы входили восемь человек, семеро из которых уже задержаны и приговорены к различным тюремным срокам, в том числе — к пожизненному лишению свободы.

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