Пострадавшим от вооруженного нападения инкассаторам восстановят кисти рук

Красноярским инкассаторам, на которых напали злоумышленники с огнестрельным оружием, восстановят кисти рук. Мужчин уже перевели из реанимации в отделение травматологии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевой клинической больницы.

Инкассаторы получили тяжелые ранения рук. Травматологи, микрохирурги и сосудистые хирурги провели консилиум, на котором решили сделать мужчинам ряд сложных операций по сохранению основных функций кистей. «Пациенту с ранением руки будет проведено пластическое закрытие раны. Второму инкассатору сделают ревизию и этапную нэкректомию — удаление нежизнеспособных тканей», — сообщили в пресс-службе.

30 мая Кировском районе Красноярска неизвестные, вооружившись автоматом Калашникова, напали на двоих инкассаторов и несколько раз выстрелили в них. Несмотря на то, что последние были в бронежилетах, они получили ранения и были доставлены в реанимацию. Следователи полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). За поимку преступников обещают вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

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