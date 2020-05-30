Ограбление инкассаторов со стрельбой в российском городе попало на видео

Ограбление инкассаторов со стрельбой в Кировском районе Красноярска попало на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

На кадрах видно, как два человека подбегают с оружием в руках к инкассаторам и совершают выстрелы. Затем они забирают сумки, в это время на дальнем плане задним ходом подъезжает машина. Неизвестные бегут в ее сторону, кладут сумки в багажник, после чего скрываются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России, двое инкассаторов получили огнестрельные ранения. Оба сотрудника были в бронежилетах. Они находятся в состоянии средней тяжести.

«Сотрудники полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю устанавливают обстоятельства нападения на машину инкассаторов в Кировском районе Красноярска. При совершении преступления два инкассатора были ранены. В настоящее время они находятся в больнице», — отмечается в сообщении.

Красноярские оперативные службы подняли по тревоге, преступников разыскивают.

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