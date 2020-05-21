Замаскированный под старика россиянин обчищал банкоматы

В Пензе оперативники уголовного розыска МВД задержали 39-летнего мужчину по подозрению в кражах денег из банкоматов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре МВД.

В начале апреля этого года было похищено более двадцати миллионов рублей из двух банкоматов в торговых центрах города. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как днем к банкоматам подошел седой пожилой человек в форме инкассатора. При помощи специального ключа он извлек кассеты с деньгами и ушел.

МВД предоставило оперативное видео. На записи виден старик, обчищающий банкомат. Подозреваемый признал вину в кражах и сообщил, что хранил похищенные деньги в тайнике в подвале дома. На кадрах также показана латексная маска с внешностью пожилого мужчины, форменная одежда и аксессуары сотрудника инкассаторской службы, специальное оборудование для вскрытия банкоматов.

Видео: мвд.рф

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность «пожилого» мужчины. Похищенные средства изъяты из тайника.

Полиция выяснила, что подозреваемый ранее занимался техническим обслуживанием платежных терминалов и банкоматов и хорошо знал их. Он купил маску в интернет-магазине, а сумку под размер кассет банкомата сшил сам. На его автомобиле были фальшивые госномера. Следователи устанавливают причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

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