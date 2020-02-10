Россияне обманули банкоматы на миллионы рублей «билетами банка сувениров»

Красноярские следователи завершили расследование кражи, совершенной через банкоматы Сбербанка. Преступники пополнили свои счета поддельными пятитысячными купюрами — «билетами банка сувениров» — и сняли наличность, украв таким образом 2,87 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инцидент произошел в октябре 2018 года. Системы информационной безопасности Красноярского отделения Сбербанка зафиксировали подозрительную активность пользователей банкоматов, установленных в двух магазинах и дополнительном офисе банка. Клиенты массово вносили в приемники аппаратов наличность в объеме от нескольких десятков до 150 тысяч рублей и тут же снимали ее со счетов — но уже в Кургане.

После блокировки подозрительных операций работники кредитной организации изучили содержимое банкоматов и обнаружили подделки с наклеенной механизированной защитной полосой. Эта полоса и позволила злоумышленникам обмануть банкоматы.

Полиция завела уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса России («Кража в особо крупном размере») и задержала исполнителей преступления. При этом организаторов кражи не удалось даже идентифицировать. Оперативники считают кураторами аферы двух авторитетных в криминальных кругах выходцев из Грузии.

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