Иностранцы украли у россиян сотни миллионов рублей

Через зарубежные банкоматы иностранцы украли у россиян более 525 миллионов рублей. Об этом на Уральском форуме рассказал замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев, передает ТАСС.

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При этом в России больше не фиксируются случаи скимминга — вида мошенничества с помощью установленного в банкомат специального устройства (скиммера), которое при выполнении транзакции считывает информацию с карты клиента, использующего банкомат. Позже эта информация применяется для изготовления дубликата карты.

В 2019 году Центробанк зафиксировал 40 тысяч случаев мошеннических операций с использованием банкоматов, главным образом злоумышленники применяли методы социальной инженерии — втирались к жертвам в доверие, с помощью обмана получали данные счетов и проводили банковские операции без их согласия.

Однако популярность таких махинаций падает — если в 2018 году их доля составляла 97 процентов, то в 2019 году — 69. По прогнозу Сычева, в конце 2020 года-начале 2021-го спад хищений с применением социальной инженерии станет еще сильнее.

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