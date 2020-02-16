Названа средняя сумма «добычи» телефонных мошенников

Телефонные мошенники в среднем крадут у каждой жертвы по 10-15 тысяч рублей. Об этом «Российской газете» рассказал замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.

«Конечно, встречаются варианты и с миллионами, но это скорее исключение из правил», — уточнил он.

Также Сычев отметил, что чаще всего на удочку преступников попадаются люди в возрасте от 28 до 55 лет. По его словам, эта возрастная категория платежеспособна и излишне доверчива к технологиям и окружению, попадаясь на фальшивые просьбы якобы от друзей в соцсетях перечислить требуемую сумму на те или иные нужды.

