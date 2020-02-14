Звезда «Реальных пацанов» отдала «огромную сумму денег» телефонным мошенникам

Российская актриса Зоя Бербер, известная по сериалу «Реальные пацаны», стала жертвой телефонных мошенников. Она рассказала в Instagram, что ее обокрали на «огромную сумму денег».

32-летняя Бербер записала видеообращение, в котором предупредила пользователей о действиях злоумышленников. По словам артистки, ей позвонили якобы из службы поддержки банка по поводу заблокированного перевода денег, и попросили проверить телефон на вирусы. Бербер отметила, что от мошенников пришли сообщения с официального номера банка.

«В связи с огромной занятостью, съемками и бессонной головой, меня поймали в самый "удачный" для них момент. Второпях мной было скачано приложение, которое, как я потом поняла, управляло моим телефоном. Приложение называется QuickSupport. Я пыталась [его] выключить, но уже было поздно». — объяснила она.

Актриса пообещала обратиться в полицию.

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