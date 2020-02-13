Народный артист России Александр Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии. Его слова передает teleprogramma.pro в четверг, 13 февраля.

Актер заявил, что размер его пенсии составляет 14 860 рублей, но благодаря надбавкам народным артистам России, введенным мэром Москвы Сергеем Собяниным, он получает 44 тысячи.

«Денег, конечно, немного. На еду хватает, а вот на развлечения уже нет. Уехать отдохнуть на море — это проблема. Хорошо, что еще работаем», — посетовал Панкратов-Черный. Он отметил, что работники культуры живут в нищете, указав на то, что в российских регионах артистам приходится еще хуже.

8 февраля размер своей пенсии раскрыл музыкант Юрий Лоза. Он заявил, что получает 12 тысяч рублей.

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