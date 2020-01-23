В Сбербанке предупредили о серьезных последствиях из-за соцсетей

Пользователи социальных сетей рискуют столкнуться с серьезными проблемами из-за нехватки живого общения. Об этом заявил научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости.

По его данным, уже в 1997 году время, проведенное онлайн, сравнялось с временем, которое люди тратили на живое общение. Спустя десятилетие граждане общались вне интернета менее двух часов, в том время как экранное время составляло более 8 часов, и далее эта тенденция только усиливалась, напомнил Курпатов.

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В итоге это привело к эпидемии цифрового аутизма, отметил он. Состояние характеризуется сложностью поддержания длительного психологического контакта и не интересуются внутренним миром друг друга. Кроме того, у них появляется ощущение, что другие люди заменимы и не несут самостоятельной ценности.

Юзеры, которые проводят время онлайн более 2,5-3 часов в день чаще проявляют суицидальные наклонности и склонны к депрессивным мыслям. «Для большинства все-таки присутствие в телефоне вызывает ощущение собственной неполноценности, отчужденности, социального напряжения и так далее», — подчеркнул представитель Сбербанка, добавив, что соцсети действуют на пользователей очень болезненно.

Ранее в Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт россиян. в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка. По данным компании, в 2017 году на такие звонки жаловались 160 тысяч раз, в 2019-м число жалоб возросло до почти 2,5 миллиона.

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