Греф назвал условие ухода из Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф назвал условие, при котором он может покинуть свой пост. Он выразил надежду на то, что стратегия банка не изменится в случае смены основного акционера, сообщает «Интерфакс».

«Когда я приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. И если концепция будет изменена, то я не вижу своего места в компании, и много людей, которые вместе со мной работают, — тоже», — указал Греф.

Также глава Сбербанка отметил, что к самой смене основного владельца относится «больше позитивно, чем негативно». «Даже не как банк, а как крупная техкомпания, мне кажется, что мы можем принести огромную пользу стране сегодня для технологической трансформации, используя нашу платформу», — подчеркнул он.

В конце декабря 2019-го Герман Греф говорил, что вопрос передачи Банком России пакета акций Сбербанка другой госструктуре не обсуждался с кредитной организацией. Греф добавил, что Сбербанку комфортно работать с Центробанком в качестве акционера, однако он не видит проблемы, если решение о передаче пакета акций будет принято.

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