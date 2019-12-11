Сбербанк подтвердил следование политике увеличения дивидендных выплат

Сбербанк не планирует уменьшать выплаты дивидендов ниже 50 процента от чистой прибыли. Об этом на Дне аналитика банка сообщил зампред правления Александр Морозов, передает портал «Вести Финанс».

«Мы подтверждаем наше намерение уже со следующего года выйти на уровень дивидендов в 50 процентов, начиная с дивидендов за 2019 год, — рассказал Морозов. — Дивидендная политика на следующие три года станет интегральной частью нашей стратегии на следующие три года. Это будет представлено в ноябре-декабре следующего года. До этой поры мне бы не хотелось комментировать, но совершенно очевидно, что мы не предполагаем на сегодняшний день снижение выплат ниже уровня 50 процентов».

Существующая дивидендная политика Сбербанка предусматривает последовательное увеличение дивидендных выплат до 50 процентов от чистой прибыли по МСФО при соблюдении ряда условий, в том числе при росте прибыли до 1 триллиона рублей к 2020 году и уровне достаточности капитала не ниже 12,5 процента.

По итогам 2018 года акционеры Сбербанка утвердили дивиденды на уровне 43,5 процента чистой прибыли по МСФО, или 46,2 процента прибыли по РСБУ. Сбербанк выплатил в 2019 году акционерам 361,4 миллиарда рублей дивидендов за прошлый год, включая 181 миллиард рублей по госпакету. При этом в федеральном бюджете на 2019 год заложено получение от Сбербанка 209,5 миллиарда рублей дивидендов. За 2017 год. Сбербанк направил на дивиденды 271 миллиардов рублей, это 36,2 процента чистой прибыли банка по МСФО в 2017 году (миллиарда рублей), или 41,5 процента прибыли по РСБУ.

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