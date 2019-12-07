Сбербанк и мэрия Москвы договорились о сотрудничестве

Сбербанк предоставит мэрии Москвы свою технологию разработки сервисов, сообщило 5 декабря принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Цель сотрудничества — ускорить и удешевить процесс предоставления услуг горожанам. Если тестирование пройдет успешно, то банк и столичное правительство заключат коммерческое соглашение, отмечает агентство. Создание совместного предприятия подтвердил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По словам источника РБК, речь идет об использовании Москвой IT-платформы Сбербанка для уже существующих сервисов и будущих. Так, на отдельную платформу могут быть вынесены, к примеру, различные сервисы и услуги, ныне находящиеся на сайте мэра Москвы.

«Москва на протяжении десяти лет создает одни из самых передовых IT-решений для жителей и бизнеса, используя современные технологии. Так, многие системы департамента информационных технологий переведены на цифровые платформы», — цитируют «Известия» главу департамента информационных технологий мэрии Москвы Эдуарда Лысенко.

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