Два проекта Сбербанка получили международную премию Banking Technology Awards

Два проекта Сбербанка для корпоративных клиентов получили международную премию Banking Technology Awards 2019. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Лучшим в номинации Best Use of IT in Corporate Banking («Лучшее применение ИТ в корпоративном банкинге») стало решение Fintech API для интеграции сервисов и услуг в интернет-банке для предпринимателей «Сбербанк Бизнес Онлайн». Проект «Банк бизнес-партнеров» победил в номинации Top Digital Innovation («Лучшая цифровая инновация»).

Fintech API позволила объединить на одной платформе банковские и небанковские продукты и услуги. В частности, бесшовная авторизация в партнерских сервисах, мгновенный обмен платежными данными, интеграция учетных систем бизнеса с интернет-банком.

С помощью Fintech API корпоративные клиенты Сбербанка, могут безопасно работать с данными, оплачивать услуги, авторизовываться в B2B-сервисах и автоматизировать рутинные процессы.

Платформа Банк Бизнес Партнеров (Bankofpartners.com) — бесплатный сервис, который помогает находить партнеров и продвигать бизнес не только в России, но и за рубежом.

В январе 2019 Банк Бизнес Партнеров запустил новый сервис — экспортный акселератор для несырьевых экспортеров. Это государственная программа поддержки предпринимателей. Она включает бесплатную диагностику готовности выхода компании на экспорт, составление индивидуального пошагового плана выхода на новые рынки и поддержку персонального менеджера на всех этапах. В настоящее время на площадке зарегистрировано 38 тысяч пользователей из 176 стран мира, которые разместили более 13 тысяч предложений.

Премия Banking Technology Awards уже на протяжении 20 лет присуждается за лучшие и самые инновационные решения в сфере банковского обслуживания. Церемония награждения проходит в Лондоне. В числе участников — крупнейшие мировые банки, такие как JP Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Lloyds Bank, HSBC, Barclays и другие.