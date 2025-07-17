Появились подробности о попавшем под удар ВСУ вместе с замглавкома ВМФ России полковнике

Хинштейн: Родным полковника Башкардина передали две высокие награды

Заместитель командира 155-й гвардейской отдельной Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты, полковник Леонид Башкардин вместе с заместителем главкома Военно-морским флотом (ВМФ) России Михаилом Гудковым попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском 2 июля. Военнослужащий не выжил, его родным передали две высокие награды, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram.

Как рассказал Хинштейн, офицер проходил службу под командованием Гудкова с первого дня проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Он лично участвовал в боевых действиях и руководил штурмовыми подразделениями. «На его счету — десятки успешных операций», — написал глава приграничного региона.

В частности, в сентябре 2024 года под руководством Башкардина штурмовики прорвали оборону ВСУ, перерезали пути снабжения подразделений противника, а также вели бои за хутор Никольский, который стал стратегическим направлением на пути к Судже.

У полковника остались родители, жена и трое сыновей, старшему из которых — 14 лет.

За время участия в СВО полковник был награжден орденом Александра Невского, дважды орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами I и II степеней, именным огнестрельным оружием. Накануне орден «За заслуги перед Отечеством» с мечами IV степени и нагрудный знак «За верность долгу и мужество» передали его семье.

Кроме того, в память о Башкардине планируют установить мемориальную доску на здании школы в поселке Жукова, где он учился. Родные также согласились передать личные вещи в Курский областной музей.

Ранее сообщалось, что 2 июля ВСУ выпустили по полевому штабу морпехов несколько ракет. В этот момент там находился Гудков. По неофициальным данным, расположение штаба частей морской пехоты было раскрыто радиоразведкой противника.