Взаимоотношения России и НАТО после урегулирования на Украине оценили

Гринкевич: Россия останется угрозой для НАТО и после урегулирования на Украине

Россия является сейчас и останется в будущем угрозой для Североатлантического альянса в Европе, даже если будет найдено мирное решение войны на Украине. Об этом заявил главнокомандующий НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, сообщает The Guardian.

«Россия, на мой взгляд, несомненно, останется постоянной угрозой», — сказал он.

По его словам, несмотря на то, что НАТО стремится к мирному урегулированию на Украине, даже если оно будет достигнуто, российский военный потенциал будет восстановлен. Генерал отметил, что уже само его существование будет тем, о чем альянс должен думать с военной точки зрения, и понимать, как он угрожает ему и его свободам.

Ранее Гринкевич заявил, что в настоящее время ведется подготовка к быстрой переброске зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства на Украину. Он уточнил, что альянс очень тесно сотрудничает с немцами в этом вопросе.