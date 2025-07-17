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12:03, 17 июля 2025Мир

Взаимоотношения России и НАТО после урегулирования на Украине оценили

Гринкевич: Россия останется угрозой для НАТО и после урегулирования на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Россия является сейчас и останется в будущем угрозой для Североатлантического альянса в Европе, даже если будет найдено мирное решение войны на Украине. Об этом заявил главнокомандующий НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, сообщает The Guardian.

«Россия, на мой взгляд, несомненно, останется постоянной угрозой», — сказал он.

По его словам, несмотря на то, что НАТО стремится к мирному урегулированию на Украине, даже если оно будет достигнуто, российский военный потенциал будет восстановлен. Генерал отметил, что уже само его существование будет тем, о чем альянс должен думать с военной точки зрения, и понимать, как он угрожает ему и его свободам.

Ранее Гринкевич заявил, что в настоящее время ведется подготовка к быстрой переброске зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства на Украину. Он уточнил, что альянс очень тесно сотрудничает с немцами в этом вопросе.

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