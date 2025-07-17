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12:01, 17 июля 2025Экономика

Новинка Lada поступила в продажу в России

Первые партии автомобилей Lada Iskra поступили в продажу в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Первые партии новой модели Lada — Iskra — начали поступать в российские дилерские центры. Об этом сообщает «Автостат».

Предсерийную версию автомобиля показали президенту России Владимиру Путину в конце января 2025 года. Первая же презентация машины состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Официальный старт продаж этих авто был запланирован на 20 июля этого года, однако первые партии поступили в некоторые дилерские центры раньше. Речь идет, в частности, о сети «Прагматика» в Санкт-Петербурге.

Самый заметный интерес у покупателей пока демонстрирует версия Cross, отметили в дилерском центре. Подобного рода автомобили можно использовать как в городской, так и загородной среде. «Высокий кузов и дорожный просвет, большой объем салона — все это важно для нашего покупателя», — пояснил коммерческий директор сети Александр Шапринский. В первой поступившей партии, отметил он, представлена не только вышеуказанная версия, но и классический субкомпактный седан.

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В ходе презентации на ПМЭФ-2024 представители Lada утверждали, что новая модель будет представлена на российском рынке в трех вариантах. В первой версии будет 1,6-литровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил (л.с.) и пятиступенчатая механическая коробка передач, во второй — 1,6-литровый мотор на 106 л.с. и шестиступенчатая коробка, а в третьем варианте в качестве коробки передач будет бесступенчатый вариатор.

Новая линейка автомобилей Lada, в которую вошли автомобили Iskra, как ожидается, придет на смену бюджетному семейству Granta к 2027 году. Для покупателей будут доступны три версии — седан, универсал и «внедорожная» версия универсал Cross. Изначально LADA Iskra строилась на варианте французской платформы CMF-B, на которой созданы Renault Clio и Duster, — CMF-B-LS. Однако из-за западных санкций конструкторы взяли курс на технологическую независимость и создали собственную версию под названием ХJО. По габаритам новая модель представляет собой среднее между флагманской моделью Vesta и бюджетной Granta.

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