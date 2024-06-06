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16:13, 6 июня 2024Экономика

Lada Iskra назвали символом технологической независимости

«Известия»: Lada Iskra стала символом технологической независимости

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Новая Lada Iskra является стильным автомобилем, у которого найдутся свои покупатели. Об этом заявил обозреватель «Известий» Роман Солдатов, комментируя презентацию этой машины в ходе Петербургского международного экономического форума.

По его мнению, появление нового отечественного автомобиля Lada Iskra в условиях санкций — это большое событие. Тем более что у «АвтоВАЗа» это первая новинка за восемь лет. Изначально эта модель была совместным проектом с Renault, но его отложили из-за ухода компании. Эксперт убежден, что Lada Iskra стала символом технологической независимости.

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Во время презентации Lada Iskra представитель «АвтоВАЗа» подчеркнул, что новинка — это «что-то среднее между Granta и Vesta». Ее представят в трех комплектациях. Первая будет отличаться 1,6-литровым двигателем на 90 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. У второй тоже 1,6-литровый мотор, но с мощностью 106 лошадиных сил. Коробка передач — шестиступенчатая. Для третьего варианта предусмотрен вариатор.

Известно также, что Lada Iskra обойдется покупателям дешевле предыдущей модели, Lada Vesta. Новая машина оценена примерно в 1-1,2 миллиона рублей. Lada Vesta можно приобрести за 1,5-2 миллиона. Однако окончательная цена новинки будет известна в 2025 году — когда стартует производство машин.

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      Кирилл Луцюк
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