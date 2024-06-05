В России презентовали новую Lada

В рамках ПМЭФ показали Lada Iskra в малиновом цвете

Во время международного экономического форума, который стартовал в Санкт-Петербурге, презентовали новую Lada Iskra. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале. По словам представителя АвтоВАЗа, новинка представляет собой «что-то среднее между Granta и Vesta».

Уточняется, что машина будет представлена в трех комплектациях. В первой будет 1,6 литровый двигатель на 90 лошадиных сил и пятиступенчатая механическая коробка передач. Во второй — 1,6 литровый мотор с мощностью 106 лошадиных сил и шестиступенчатая коробка. Третий вариант оснастят вариатором.

Ранее в компании говорили, что новая модель будет относиться к компактному классу «В» и представлять собой малогабаритный автомобиль, подходящий для эксплуатации в городских условиях.

О выпуске первой опытной партии бюджетных Lada Iskra глава концерна Максим Соколов сообщал в конце февраля. Он уточнил, что массовое производство новых автомобилей начнется не раньше 2025-го.